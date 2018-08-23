Звезда "Доктора Хауса" станет капитаном космического корабля

Британский актер Хью Лори, известный своей ролью в американском сериале "Доктор Хаус", снимется в роли капитана космического корабля в новом сериале "Авеню 5" на телеканале HBO. Об этом сообщил The Hollywood Reporter.

Новый сериал "Авеню 5" станет детищем режиссера и шотландского сатирика Армандо Ианнуччи, который ранее работал над ситкомом "Вице-президент". Свою картину он описывает как "космическую комедию", передает 360tv.



Проект находится на стадии разработки. Телеканал HBO уже запросил съемки пилотного эпизода. Они пройдут в Лондоне.

Хью Лори зрители увидят в роли капитана космического корабля Райана Кларка.

Помимо главной роли в американском телесериале "Доктор Хаус" Хью Лори также известен участием в британских комедийных телесериалах "Черная Гадюка", "Шоу Фрая и Лори" и "Дживс и Вустер".