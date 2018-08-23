"Мокрое" распечатывание еды приносит американцу миллионы просмотров

Американский видеоблогер придумал новое направление на YouTube — на своих роликах он распаковывает продукты питания. Только делает это под водой. На его блог обратило внимание издание Motherboard.

Американец по имени Алекс Фрост решил поэкспериментировать с распечатыванием предметов. Только парень не стал уподобляться миллионам таких блогеров, а решил открывать пищу прямо под водой, передает 360tv.

Фрост сначала распечатал сэндвич. Несмотря на то, что мужчина открывает еду, выглядит это не так аппетитно, как хотелось бы.

Кроме того, блогер решил не останавливаться на обычной еде и начал распечатывать жидкости — молоко, йогурт, кофе. А в конце своих экспериментов открыл под водой суп. И даже поэкспериментировал с сухим шампунем для волос.