Попались на "горючем": полицейские задержали троих юношей из столицы

Полицейские задержали троих жителей столицы в возрасте от 17 до 24 лет за кражу. Минувшей ночью правоохранители заметили молодых людей, когда они сливали топливо с автомобиля "ВАЗ", припаркованного на улице Пандурилор.

Подозреваемых доставили в инспекторат полиции на допрос. Было заведено уголовное дело по факту кражи. Молодым людям грозит штраф, от 120 до 240 часов неоплачиваемого труда в пользу общества или до двух лет тюрьмы.

Столичная полиция отмечает, что полицейские Батальона быстрого реагирования усилили патрулирование в столице для борьбы с уличной преступностью и обеспечения общественного порядка и безопасности.