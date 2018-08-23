Муравьи вместо красок: художница из ЮАР привлекает насекомых для создания картин

Художница из ЮАР Янта Найкер привлекает к написанию своих картин необычных «экспертов» — речь идет о простых муравьях. На редкий способ творчества обратило внимание издание The Daily Mail.

Так, Найкер просто рассыпает по бумаге сахар, в результате чего ей удается создавать различные фигуры — от простых символов до настоящих портретов, передает 360tv.

Ранее художница привлекала внимание СМИ и другими своими работами. Например, она создавала изображения знаменитостей прямо на листьях деревьев.

Теперь ее Instagram пополнился творчеством, созданным вместе с муравьями.

"Я оставляю муравьям крохотные кусочки сахара, чтобы заманить их в нужные места на листе бумаги. Но сфотографировать их в нужный момент все равно непросто, потому что они перемещаются очень быстро", — рассказала Найкер.

По ее словам, для каждого удачного кадра приходится делать множество попыток.

Однако в своих работах Найкер иногда все же сдается и прибегает к рисункам муравьев — так картины получаются гораздо проще и четче.