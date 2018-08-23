Втерлась в доверие и выманила шесть тысяч леев: в столице разыскивают мошенницу

Полицейские сектора Рышкановка разыскивают женщину, которая, воспользовавшись доверием 88-летней жительницы столицы, выманила у нее шесть тысяч леев.

Пенсионерка рассказала, что мошенница пришла к ней домой, представившись соцработницей. Во время беседы она пожаловалась, что хочет переехать в другую страну, но не хватает денег на билеты и предложила за тысячу евро приобрести у нее несколько вещей и золотые украшения. Пожилая женщина ответила, что у нее есть только шесть тысяч леев, и гостья согласилась на эту сумму. Оставив бижутерию пострадавшей мошенница ушла, пообещав принести одежду через два часа, но больше не вернулась.

Как выяснилось в итоге, украшения были сделаны не из золота. Было заведено уголовное дело за мошенничество. Подозреваемой грозит штраф до 67 тысяч леев или от двух до шести лет тюрьмы.

Мошенница попала объектив камер видеонаблюдения. Тех, кто ее узнал, просят позвонить по номерам 076 747 311 или 112.