Питбуль отбил 11 девочку от насильника, пытавшегося утащить ее в лес

В городе Сясьстрой Ленинградской области бойцовская собака напала и отогнала мужчину, который схватил ее 11-летнюю хозяйку и попытался уволочь в лес, пишет "Фонтанка".

Инцидент произошел днем в среду, 22 августа. Девочка выгуливала своего питбуля на улице, когда к ней подошел незнакомец, схватил ее за ноги и потащил к лесополосе. По пути он бил школьницу палкой. Мать ребенка рассказала полицейским, что пес прогрыз намордник и кинулся на нападавшего. Спасаясь от собаки, тот бросил свою жертву и убежал, пишет lenta.ru.

Полицейские начали поиски худого бородатого мужчины с татуировкой на правой щеке.