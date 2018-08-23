Как сообщает Молдпрес, в столице торжества начнутся традиционно с возложения цветов к памятникам Скорбящей матери (8.30) и Штефану чел Маре (9.30). В сквере Национального театра оперы и балета им. Марии Биешу в 10.00 начнется парад национальных костюмов. Праздничное шествие направится к Национальному дворцу.

В 11.00 в Национальном дворце им. Николае Сулака начнется праздничный концерт, посвященный Дню независимости Республики Молдова. На сцене выступят художественные коллективы: Национальный оркестр народной музыки «Лэутары», ансамбль «Флуераш», ансамбль аккордеонистов «Concertino», Национальный симфонический оркестр компании «Телерадио-Молдова», Академическая хоровая капелла «Дойна», Президентский оркестр и народные коллективы из районов Молдовы.

Кроме того, выступят известные отечественные музыканты: Евгений Дога, Николае Ботгрос, Константин Москович, Марианна Буликану, Иоана Кэпрару, Ион Палади, Нелли Чобану, Наталья Гордиенко, Кристофор Алдя-Теодорович, Наталья Барбу и зарубежные исполнители: Марчел Павел, Паула Селинг, Ионуц Долэнеску, Андрей Жилиховский, а также юные таланты страны.