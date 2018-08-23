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FOD оплачивал перелёты в Брюссель Майи Санду и Андрея Нэстасе
// фото: РИА Новости
12:47, 23 Aug 2018
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Портал расследований Zeppelin.md опубликовал документ, подтверждающий, что Фонд Open Dialog оплачивал перелёты в Брюссель лидеров ПДС и ППДП, хотя ПДС это категорически отрицала.

«Мы ждали реакции на наше расследование о связи политиков Кишинева с Вячеславом Платоном и Людмилой Козловской и с российскими спецслужбами. Мы надеялись, что наши политики повзрослели и стали более европеизированы. Но, к сожалению, они продолжают врать. Мы снова предпочитаем, чтобы за нас говорили доказательства.

PS: Вопрос к Майе и Андрею - В 2017 Фонд Open Dialog вам оплачивал перелеты в Брюссель или нет?» говорится в публикации на странице Facebook портала.

В этой же публикации представлен e-mail, отправленный председателю ПДС Майе Санду, лидеру ППДП Андрею Нэстасе, журналистке Наталье Морарь, адвокату Анне Урсаки, находящейся под следствием за убийство, и бывшему главе предвыборного штаба Нэстасе - Александру Македону. E-mail содержит приглашения на конференцию, организованную Фондом Open Dialog в Брюсселе. Майя Санду и Андрей Нэстасе участвовали в этом мероприятии в качестве партийных лидеров. Вчера ПДС опровергла любую связь с НПО Людмилы Козловской. В публикации на официальной странице в Facebook Партии говорилось «ПДС никак не связана с Людмилой Козловской и упоминаемым НПО. Мы участвовали лишь в конференции, организованной этим НПО в Европарламенте. На мероприятии обсуждали нарушение прав человека правящим режимом в Кишиневе».

Напомним, согласно расследованию Zeppelin.md, Фонд Open Dialog, финансируемый олигархом Мухтаром Аблязовым, осуждённым в Казахстане за мошенничество и отмывание денег, связан с российскими спецслужбами. Глава НПО - Людмила Козловская была объявлена персоной нон-грата в Польше и в ЕС, и депортирована в Украину. Ее обвиняют в причастности к гибридной войне Кремля против Запада, в частности в диверсиях в Польше, Украине и в Республике Молдова. Группа депутатов ДПМ запросила во многих государственных ведомствах провести расследование о связи Людмилы Козловской с лидерами ПДС и ППДП. Парламентарии выразили обеспокоенность информацией, появившейся в национальной и зарубежной прессе, согласно которой Людмила Козловская и ее фонд Open Dialog занимались лобби для Вячеслава Платона, осуждённого в Молдове за финансовые преступления, передает kp.md.




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