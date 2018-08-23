На границе не до отдыха: КПП будут работать в усиленном режиме во время мини-каникул бюджетников

Таможенная служба и Пограничная полиция будут работать в усиленном режиме в ближайшие выходные и праздничные дни. Количество сотрудников увеличат, чтобы не допустить образования очередей.

"Мы будем перенаправлять потоки машин в зависимости от их накопления. При большом потоке откроем две линии. Ожидаем в этот период 1600-1800 машин. Ситуация будет достаточно сложная, но, думаю, мы справимся", - рассказал таможенный инспектор Николай Бабин. Пограничная полиция также готова к приему большого числа путешественников, пересекающих границу. "Будет действовать патруль, который перенаправит поток машин к пункту Тудора-Староказачье. Установят две палатки: одну на въезде, другую на выезде, на случай если кому-то понадобится медицинская и психологическая помощь. Машины с детьми будем пропускать вне очереди", - рассказал замначальника Пограничной полиции КПП Тудора Игорь Кожокарь. Решением правительства 28, 29 и 30 августа были объявлены выходными днями. Таким образом у бюджетников будет девять дней мини-каникул.

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