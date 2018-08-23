Десятки издательств, более 50 тысяч книг: в столице пройдет выставка для любителей чтения

Почти 50 издательств из Молдовы и Румынии представят более 50 тысяч книг на ярмарке Bookfest. Министр образования Моника Бабук приглашает всех любителей чтения посетить выставку.

"В начале осени, учебного года и традиционно в конце лета мы предлагаем дозу хороших книг для книгочеев. Всех ожидает очень насыщенная программа. Презентации книг, выставки, встречи с читателями, писателями, интеллектуальные игры", - рассказала министр образования Моника Бабук.

Продлится ярмарка пять дней. В первый день, 29 августа, пройдут презентации книг пяти румынских издательств.

"Первой в программе книжного салона станет презентация иллюстрированного издания Истории Румынии и Молдовы", - сообщил председатель Союза издателей Молдовы Георгий Прини.

Международный книжный салон Bookfest пройдет в выставочном центре столице с 29 августа по 2 сентября. Вход бесплатный.