Прогулки по средневековью: у Сорокской крепости обустраивают зону для пешеходов

Зону вокруг Сорокской крепости обустроят в средневековом стиле. Там появится пешеходная улица протяженностью 250 метров, а также дорожка для велосипедистов. Восстановят и крепостную стену.

Скамейки и уличные фонари в средневековом стиле изготовит местный предприниматель, передает publika.md.

"В рамках проекта отреставрируют участок дороги от ресторана Четатя Веке до реки Раковэц. Это будет пешеходная зона. Там установят скамейки и уличные фонари", - рассказал архитектор Григорий Гуцу.

Ремонтные работы начались неделю назад.

"Сейчас восстанавливаем стену. Затем сделаем фундамент, заасфальтируем, и выложим плитку. Это пока первый этап".

"Работа кипит. Сейчас штукатурим, готовим стену для камня. Стараемся все сделать в срок и качественно".

Местные власти планируют завершить ремонт до ноября.

"100 тысяч евро получили в виде гранта от мэрии Бузэу. Еще 800 тысяч леев - вклад мэрии Сорок. Работы должны закончить до конца октября", - говорит глава управления мэрии Сорок Алексей Пэтрашку.

В будущем местные власти намерены обустроить в Сороках весь берег Днестра.