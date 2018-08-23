Трагедия в Единцах: девочка пыталась спасти тонущую подругу, но утонули обе

Трагедия в селе Лопатник, Единцкого района. Девочка попыталась спасти тонущую в реке подругу, но ей это не удалась. Оба ребенка утонули.

Младшая сестра одной из девочек, которая стояла на берегу, испугалась и убежала домой. Она побоялась говорить родителям о случившемся, чтобы её не ругали. Однако позже все же решилась рассказать взрослым, что произошло.

После нескольких часов поиска одна из девочек была найдена, а вторую спасатели не могли найти двое суток.





