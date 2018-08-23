Журнал Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых актеров за последние 12 месяцев. Список, опубликованный на сайте издания, возглавил Джордж Клуни.
Клуни за прошедший год сумел заработать 239 миллионов долларов, несмотря на то, что не вышло ни одного кассового хита с его участием. Большую часть заработка составила прибыль от продажи компании-производителя текилы Casamigos, одним из основателей которой был Клуни, передает lenta.ru.
На второй строчке оказался Дуэйн Джонсон, известный как "Скала", — он заработал 124 миллиона долларов. Замыкает тройку Роберт Дауни-младший с 81 миллионом долларов.
Также в десятку вошли такие актеры, как Крис Хемсворт, Джеки Чан, Уилл Смит, Акшай Кумар, Адам Сэндлер, Салман Хан и Крис Эванс. Вместе они заработали 748,5 миллионов долларов до вычета налогов.
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