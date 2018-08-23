В Республиканской больнице прошли противопожарные учения

В Республиканской больнице прошли противопожарные учения. Провела их Генеральная инспекция по чрезвычайным ситуациям.

Сначала врачей научили пользоваться огнетушителями. Затем спасатели инсценировали пожар на седьмом этаже здания и эвакуировали весь персонал и пациентов, передает publika.md. Цель учений - научить персонал больницы, как нужно действовать в случае пожара.

"Учитывая, что в одном здании одновременно находится примерно три тысячи человек, очень сложно держать под контролем эмоциональное состояние пациентов и персонала, и предпринимать необходимые меры", - рассказал директор Республиканской больницы Анатолий Чуботару.

В этом году в больнице полностью заменили систему пожарной сигнализации.