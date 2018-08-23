Испанцы уберут "безлимитный" алкоголь из системы "все включено"

Власти двух популярных островов, Майорки и Ибицы, озвучили кардинальные меры по борьбе с «пьяным» туризмом. К следующему сезону предложение алкоголя в системе All Inclusive будет серьезно ограничено.

Отелям будет разрешено подавать спиртное только в обеденных залах и только во время обеда или ужина, если же гость захочет выпить за пределами ресторана, ему все равно придется делать заказ через официанта, но при этом еще и заплатить. Кроме того, департамент туризма планирует запретить использование одноразовой посуды, чтобы принудить отели отказаться от алкоголя в розлив, ведь бьющиеся стаканы обойдутся дороже.

Многие отельеры считают меры спорными, ведь существует риск потери значительной части клиентов, которые выберут более доступные отели Турции, Греции и Кипра с «неограниченным» спиртным, передает Моя планета.