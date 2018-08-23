Под Парижем мужчина с ножом напал на прохожих, двое погибли

В пригороде Парижа, Трапе, неизвестный с ножом набросился на прохожих. В результате погибли два человека, один был тяжело ранен, сообщила префектура департамента Ивелин. Полиция ликвидировала злоумышленника.

"Нападение было совершено сыном и братом двух жертв. Третий человек, который был серьезно ранен, не является членом их семьи", — сказал журналистам Коллон, который прибыл на место происшествия.



Глава МВД Франции Жерар Коллон подтвердил, что жертвами нападения мужчины с ножом в парижском регионе были мать и сестра нападавшего, третий человек, который был тяжело ранен в результате атаки, не был членом их семьи, передает РИА Новости.

