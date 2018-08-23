Сила музыки: популярная песня вдвое увеличила турпоток в Турцию из Китая

Незапланированной рекламой Турции в Китае стал клип популярного исполнителя Сяо Чжана.

Песня «Dai ni qu luxing» («Я возьму тебя в путешествие») обещает подруге героя «романтическую Турцию». В этом время в клипе представлена сцена полета воздушных шаров над Каппадокией.

По данным агентства Anadolu, число китайских туристов, посетивших Турцию, достигло 191 000 человек в первой половине 2018 года, что на 91% выше, чем в прошлом году.

При этом основными направлениями для китайских туристов оказались Памуккале, Бергам, Эфес и Каппадокия. Путешественники сами говорят, что клип оказал на них большое влияние. «Мне захотелось увидеть Каппадокию с воздушного шара», — заявляют они. Интересно, что в клипе показано много других стран, но самое большое впечатление произвели именно кадры с Турцией, передает Моя планета.

