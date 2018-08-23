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Влад Плахотнюк: "Люди также разочаруются в ПАС и ППДП, как ранее в ЛДПМ"
14:22, 23 Aug 2018
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Действия правой оппозиции могут вызвать огромное разочарование у населения, особенно после причастности к международному скандалу, связанному с изгнанием из ЕС главы фонда, подозреваемой в подрывной связи с российскими спецслужбами. Такое заявление сделал председатель Демократической партии Молдовы Влад Плахотнюк в интервью агентству IPN.

«Вы помните огромное разочарование населения в ЛДПМ? В скором времени от ПАС и ППДП вы можете ожидать столь же большого разочарования. Уже есть все более четкие предпосылки и доказательства относительно связи между этими партиями с олигархическими группами и российскими спецслужбами. На днях их имена всплыли в международном скандале, связанном с выдворением Людмилы Козловской из ЕС, подозреваемой в действиях против европейских стран и связи с российскими спецслужбами. Этот человек серьезно занимался очернением Республики Молдова в Европе, особенно в Брюсселе, и постоянно действовал против нашей страны вместе с Майей Санду и Андреем Нэстасе.

СМИ пишут, что она незаконно финансировала деятельность молдавских партий через НПО. После ее выдворения из ЕС стало ясно, кто и что стоит за этим, почему очерняла страну и вербовала политиков, которых использовала в своих действиях», - сказал лидер Демократической партии. Он напомнил, что партия, которую возглавляет, потребовала от государственных учреждений расследовать, как этот международный скандал повлиял на Республику Молдова, и параллельно представить общественности имеющуюся информацию, «чтобы люди знали реальность и не проходили через новое разочарование».

Плахотнюк также прокомментировал акции протеста, организованные несколькими правыми партиями, которые утверждают, что это национальное движение сопротивления, передает kp.md.

«Давайте сначала разъясним, что такое настоящий протест людей, и что означает протест партии. Вот, завтра ДПМ собирает сотни тысяч человек и отправляется к офису ПАС и ППДП, выражает недовольство действиями этих партий. Что это, протест, инициированный гражданами или политической партией? Конечно, это акция политической партии, вполне законная. Партии имеют право проводить такие акции.

Когда мы говорим о протестах, организованных ППДП и ПАС, то было бы правильно не лгать населению и не утверждать, что протесты инициировали простые граждане. Люди смотрят телевизор и прекрасно видят, что там несколько политических партий и несколько так называемых представителей гражданского общества, которые ранее были политиками. Что это за протест граждан? Кого они представляют? Они представляют себя, как партию и проводят политическую акцию. И это абсолютно нормально – собирать актив партий и проводить демонстрацию», - подчеркнул Плахотнюк.

В то же время власти внимательны к настоящему недовольству граждан, в независимости от того являются ли эти люди сторонниками ДПМ или имеют другое политическое видение.




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