После парада в Курске перевернулся танк

Танк Т-34 в четверг перевернулся при погрузке на трал после парада в Курске, механик-водитель не пострадал, сообщает пресс-служба Западного военного округа.

"Около 12.10 мск в городе Курск после завершения парада при погрузке на трал танк Т-34 съехал с платформы и перевернулся. Механик-водитель танка не пострадал", — говорится в релизе.

Ремонтники оперативно погрузили танк на трал, после чего бронемашину отвезли в пункт дислокации, передает РИА Новости. Другие детали не приводятся.

Военный парад в честь 75-летия разгрома советскими войсками нацистов на Курской дуге прошел сегодня на проспекте Победы. Заявлялось участие более 1,5 тысяч военных и 78 единиц техники, большей частью современной. По данным местных СМИ, самый массовый средний танк Второй мировой войны Т-34 прошел во главе парада.