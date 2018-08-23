Пресечена кибератака на демократов США

Демократическая партия США сообщила о пресечении попытки взлома базы данных ее избирателей. Об этом представитель Национального комитета Демократической партии (DNC), пожелавший остаться неизвестным, рассказал агентству AP в среду, 22 августа.

По его словам, хакеры создали поддельную страницу авторизации с целью сбора логинов и паролей, чтобы получить доступ к базе с данными десятков миллионов избирателей. Эти действия были обнаружены компанией, обеспечивающей интернет-безопасность, передает dw.com.

Федеральное бюро расследований поставлено в известность о случившемся. Утверждать, кто именно стоит за попыткой взлома, преждевременно, заявили представители правительства.

Обнаруженная попытка взлома является "дальнейшим доказательством существующих угроз" по мере приближения промежуточных выборов в США, заявил старший сотрудник службы безопасности Роберт Лорд. По его словам, необходимо "сохранять бдительность" ради предотвращения будущих атак.

Накануне компания Microsoft пресекла попытки хакеров, связанных с российским правительством, создать фейковые домены, которые имитируют сайты американских госучреждений и консервативных политических организаций, выступающих в поддержку демократии.

Летом 2016 года сайт Национального комитета Демократической партии США подвергся масштабной атаке, после чего на портале Wikileaks были опубликованы почти 20 тысяч электронных писем, связанных с кандидатом в президенты от демократов Хиллари Клинтон. По информации The New York Times, за атакой предположительно стоят хакеры из Fancy Bear, связанные с ГРУ.

В сентябре стало известно о новой атаке на серверы DNC. Ответственность за взлом взял на себя, по некоторым источникам, хакер или группа хакеров, которая действует под именем Guccifer 2.0 и уже брала на себя ответственность за кибератаки на DNC. По версии американских экспертов, Guссifer 2.0 имеет отношение к российским спецслужбам.