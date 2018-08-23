"Кинопоиск" сообщил о "смерти" Деппа, Джоли, Ди Каприо и других звёзд Голливуда

Пользователи социальных сетей накануне, 22 августа, обратили внимание на то, что в приложении "Кинопоиска" оказались "похоронены" несколько известных звёзд Голливуда. Так, в списке "умерших" оказались Джонни Депп, Леонардо Ди Каприо, Анджелина Джоли и другие.

Также среди "умерших" — Джордж Клуни, Бенедикт Камбербэтч, Том Хиддлстон, Джессика Честейн, Джозеф Гордон-Левитт, Рассел Кроу и другиеэ. пишет lifa.ru. На всех страницах известных актёров дата "смерти" указана не была, однако было обозначено место — "Японская империя (Южная Корея)". Актеры дружным строем "умерли" в Японской империи. Это лол, конечно. Кинопоиск, ты поехавший? pic.twitter.com/mUE9AMTOEa — Aquarium (@RinkaAquarium) August 22, 2018

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