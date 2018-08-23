Во второй столичный троллейбусный парк нагрянули с проверками

Вчера общественный транспорт ходил в урезанном составе. Полиция нагрянула с проверками во второй столичный троллейбусный парк на Ботанике. В результате несколько водителей были оштрафованы за различные нарушения и не вышли на маршрут.

Так, вчера не вышли на линию несколько троллейбусов следующих по маршруту номер 20, 5 и 4, передает canal3.md. Оказалось, что рогатый транспорт несёт в себе опасность: то шины старные, то с освещением проблемы.

Всего правоохранители проверили около 70 троллейбусов. В результате 7 водителей получили штрафы до 600 леев, и пять из них не вышли на работу вчера.

"Был составлен протокол на имя ответственного за выход троллейбусов на маршрут. Ему грозит штраф до 3 тысяч леев", сообщила пресс-секретарь столичной полиции Наталья Стати.

"Это хорошая операция. Разумеется, те недостатки, которые были обнаружены, будут исправлены. Мы и в дальнейшем будем предпринимать меры для подготовки троллейбусов в соответствии с установленными требованиями", отметил директор Троллейбусного парка №2 Емилиан Бостан.

Главная цель проведенных проверок - призвать водителей троллейбусов к отвественности.