Ученые заявили, что люди откажутся от алкоголя

Британские учёные выяснили, что мировой уровень потребления алкоголя значительно упадёт. Только в Великобритании падение спроса на алкоголь может составить 38 процентов, пишет Daily Mail.

Падение спроса правительство страны планирует компенсировать увеличением цены, однако, по мнению учёных, серьёзного эффекта такие меры не достигнут, пишет life.ru. Учёные из Института алкогольных исследований (да, есть и такой) выяснили, что стремительный отказ от алкоголя сэкономит системе здравоохранения колоссальное количество средств. Только за прошлый год крайние степени алкогольного опьянения стали причиной 24 тыс. смертей и более 1,1 млн. госпитализаций, что обошлось бюджету Великобритании в £3,5 млрд.

Комментарии

Другие новости