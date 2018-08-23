Тротиловые шашки, гранаты и десятки тысяч патронов обнаружили офицеры СИБ в нескольких районах

Боеприпасы и взрывчатые вещества обнаружили сотрудники Службы информации и безопасности в некоторых населенных пунктах страны. По данным ведомства, в ходе обысков были изъяты 31 тысяча патронов разного калибра, 19 гранат, больше 20 тротиловых шашек, 12 патронных обойм, 17 патронных лент, две противопехотные мины, четыре детонатора.

Больше всего вооружения обнаружили в Окницком районе, в том числе 31 тысячу патронов, семь гранат F1, девять гранат, 15 тротиловых шашек, 6 патронных обойм и другие боеприпасы.

В Криулянском районе были изъяты 5 блоков тротила. Еще одно место хранения огнестрельного оружия и боеприпасов было найдено в Вулканештах.

Офицеры СИБ и представители правоохранительных органов продолжают расследование.