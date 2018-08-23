Проверки в школах и детсадах: почти 70% пищеблоков подготовлены к новому учебному году

Около 70% пищеблоков в дошкольных учебных заведениях и школах соответствуют нормам и получили официальное разрешение на начало работы в новом учебном году. Об этом сегодня сообщил на рабочем заседании директор Национального агентства по безопасности пищевых продуктов (ANSA) Георге Габерь.

По его словам, проверки осуществлялись смешанными комиссиями из районов и муниципиев страны, сейчас проводится оценка последних приготовлений в учебных заведениях, передает Молдпрес.

"Члены комиссий проверяли технические и организационные аспекты. Что касается проверки продуктов питания, необходимые меры будут предприниматься в начале учебного года", - сказал он.

В свою очередь, заместитель директора ANSA Ион Тома сообщил о ряде нарушений, выявленных инспекторами агентства в ходе проверок.

"Несмотря проведенный во многих пищевых блоках капитальный ремонт, выявлены технические нарушения, ненадлежащее оснащение, использованные материалы, отсутствие канализационной системы, ненадлежащее оснащение санузлов, неправильная вентиляция и использование старой техники. Есть пищеблоки, нуждающиеся в ремонте и смене оборудования. Есть учреждения без централизованного водопровода, еще одной проблемой является отсутствие квалифицированного персонала или деятельность пожилых людей. Мы надеемся, что до конца года пищевые блоки учебных заведений будут приведены в соответствие с нормами", - сказал Тома.

В случаях выявления нарушений инспекторы выдавали предписания для устранения недостатков. В этих случаях будут проводиться дополнительные проверки.

По данным ANSA, с июня по август были проведены проверки более чем в 1100 детских садах, из которых около 1000 (более 70%) соответствуют нормам. Кроме того, проверены 1200 школ, гимназий и лицеев, свыше 1000 (83%) из них соответствуют нормам.

Инспекторы ANSA проверяют пищевые блоки не реже двух раз в год.