Недостаток сна всего за одну ночь может негативно сказаться на биологическом обмене в тканях организма человека и, в частности, повлиять на отложение жира и деградацию мышц, говорится в сообщении для прессы шведского Уппсальского университета со ссылкой на исследование, проведенное учеными этого вуза.
Работа шведских исследователей касается анализа, который раньше не делался. Ученые, в частности, изучили состояние тканей организма человека на молекулярном уровне после дефицита сна. В исследовании приняли участие 15 здоровых людей. Один день им предложили провести день в университетской лаборатории с нормальным приемом пищи и с ночным сном в восемь часов. В другой раз спать им ночью не разрешали. Утром после этих двух экспериментов у них брали небольшие образцы из тканей подкожного жира и скелетной мускулатуры – то есть из тканей, состояние которых часто указывает на нарушения в биологическом обмене у людей при диабете и ожирении. Вместе с этим у участников эксперимента брали и образцы крови для измерения ряда факторов, связанных с метаболизмом. Молекулярный анализ показал, в частности, что ночное бодрствование повлияло на изменение тканей, передает РИА Новости.
"Ранее наша группа исследователей могла показать, что недостаток сна сам по себе – в форме отсутствия сна в ночное время – ведет к эпигенетическим изменениям в тех генах, которые контролируют ежедневные ритмы тканей. Наши новые данные свидетельствуют, что недостаток сна может изменить метилирование ДНК во многих частях генома", — сказал один из авторов исследования Йонатан Седернес, его слова приводятся в сообщении для прессы.
По его словам, анализ также показал признаки того, что жировая ткань при нарушении сна пытается накапливать жир, в то время как мышечная ткань показывает признаки деградации с пониженной возможностью использовать циркулирующий в крови сахар. Ученые полагают, что в целом все эти изменения в организме человека могут отчасти объяснить, почему нарушения сна и сменная работа повышают риск неблагоприятного для здоровья увеличения веса и развития диабета 2-го типа.
Исследователи намерены продолжить свой анализ для подтверждения данных, полученных лишь на основании одной бессонной ночи участников эксперимента. Ученые хотят также выяснить, может ли, и если может, то в какой степени, восстановить обмен веществ в организме нормальный сон, диета и тренировки. Исследование опубликовано в научном журнале Science Advances.
В сообщении также напоминается, что о риске ожирения и развития заболевания диабетом 2-го типа из-за расстройств сна или в связи со сменными работами уже известно из ранее проведенных эпидемиологических исследований. Они уже констатировали связь между расстройствами сна и ожирением со снижением мышечной массы.
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