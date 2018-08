Poco F1 имеет 6,18-дюймовый LCD-дисплей с разрешением 2246 x 1080 пикселей, чип Qualcomm Snapdragon 845, до 8 Гб оперативной памяти и до 256 Гб встроенной. Девайс оснащён аккумулятором на 4000 мАч с быстрой зарядкой Quick Charge 3.0 Poco F1 работает под управлением ОС Android 8.1 Oreo. Также у него есть двойная камера на 12 и 5 мегапикселей и 20-мегапиксельная фронталка, пишет life.ru.

Отличительной особенностью смартфона является водяное охлаждение. Производитель заявил, что внутри установлена система, которая пропускает пар через радиатор, тем самым понижая температуру процессора. Как функционирует система, не сообщается.

Девайс появится в продаже 29 августа. Стартовая стоимость аппарата составит 300 долларов, топовая модель с 8 Гб оперативной памяти и 256 Гб встроенной обойдётся в 429 долларов. О российской цене устройства будет объявлено позже.

Xiaomi POCO F1:

- Qualcomm Snapdragon 845,

- LiquidCool cooling system,

- up to 8GB RAM and 256GB UFS 2.1 storage, and 4000mAh battery. pic.twitter.com/m8ue9UiVnr