Россия разрешила Польше осмотреть обломки самолета Качиньского

Россия одобрила запрос польских следователей на осмотр обломков самолета президента Польши Леха Качиньского, разбившегося в 2010 году в Смоленске, сообщили в Следственном комитете России (СКР).

"Следственным комитетом запрос удовлетворен, и с 3 по 7 сентября 2018 года запланировано производство в присутствии польских представителей дополнительного осмотра вещественных доказательств - агрегатов, подузлов и конструктивных элементов самолета Ту-154М, хранящихся в городе Смоленске", - говорится в сообщении на сайте СКР.

В Польше с 2016 года проводят повторное расследование обстоятельств катастрофы в Смоленске. Созданная для этого комиссия считает, что в отчете 2011 года неверно указаны причины крушения, и выдвигает версию о произошедшем на борту взрыве.

Российская сторона отказывается возвращать Польше обломки самолета и другие вещдоки, объясняя это тем, что российское следствие еще не завершено, отмечает ВВС.

Самолет Ту-154, на борту которого находился президент Польши и большая правительственная делегация, разбился 10 апреля 2010 года при заходе на посадку на аэродром Северный в Смоленске. Представители высшего руководства Польши и общественные деятели направлялись на памятные мероприятия в связи с 70-летием Катынского расстрела. В результате авиакатастрофы погибли 96 человек.