Волочкову экстренно доставили в больницу во время отпуска в Греции

Российскую балерину Анастасию Волочкову экстренно доставили в больницу во время отпуска в Греции. Танцовщица рассказала, что наступила на ежа во время отпуска в Греции.

— Плавая в море, я ударилась стопой о большой камень, с морскими ежами. Я знала, что их тут много и плавала, не становясь на дно. Ударившись и подплывая к берегу, я думала: только бы не ежи! А увидев стопу, я испугалась! Она вся была в иголках черных! — написала Волочкова на своей странице в "Инстаграме".

По её словам, хозяин апартаментов быстро вызвал доктора. Клиника была недалеко. Врач 2,5 часа вытаскивал 20 иголок, которые впились ей в стопу, пишет life.ru.

— Доктор Бализ оказался таким позитивным, что не смотря на боль во время этой процедуры, после мы с ним даже потанцевали в кабинете, — написала она.

По словам балерины, с ней не в первый раз происходят неприятности в отпуске. Так, её в разное время кусала и черепаха, и пчела. На последних, как выяснилось, у Волочковой аллергия.