В ямальской тундре нашли живой девочку, пропавшую более двух недель назад

Девочку, пропавшую 8 августа в тундре на территории Ямало-Ненецкого автономного округа, нашли живой. Об этом сообщили в региональном следственном управлении СК РФ.

— Сегодня, 23 августа 2018 года, в ходе расследования уголовного дела... и поисковых мероприятий Евай Светлана обнаружена живой, — говорится в сообщении ведомства. В поисковой операции участвовали спасатели, правоохранители, родственники девочки и добровольцы. Было совершено три вылета следственно-оперативной группы к месту стойбища, где проживают родители Светланы, пишет life.ru.

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