В Одессе мужчина убил соседа из-за замечания о парковке

В Одессе мужчина убил соседа из-за замечания о парковке автомобиля. Трагедия произошла возле одного из жилых домов на ул. Космонавтов, сообщили в областной полиции.

"Между соседями ранее неоднократно возникали ссоры. Один из одесситов парковал машину под окнами квартиры другого мужчины, часто срабатывала автомобильная сигнализация, что создавало гражданам неудобства. 28-летний местный житель вышел во двор, сделал соседу замечание. Возникла ссора, потом драка. В ходе чего владелец транспортного средства нанес оппоненту два удара ножом, один из них - в область сердца", – говорится в сообщении.

Отмечается, что пострадавшего госпитализировали, однако мужчина скончался в больнице.

Сведения по факту случившегося внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Правонарушитель задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса, передает korrespondent.net.