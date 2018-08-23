ИГИЛ взяло ответственность за нападение под Парижем

Террористическая группировка Исламское государство взяла на себя ответственность за нападение возле Парижа. Об этом сообщает Agence France Press со ссылкой на связанное с ИГИЛ агентство Amaq.

"Исламское государство взяло на себя ответственность за нападение с ножом вблизи Парижа", - говорится в сообщении. Вооруженный ножом мужична напал на прохожих во французской коммуне Трап недалеко от Версаля. В результате атаки погибли два человек, еще один получили ранения. В полиции сообщили, что правоохранители "нейтрализовали" нападавшего, напоминает korrespondent.net.

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