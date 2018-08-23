Археологи нашли останки 2,5-метровой древней черепахи

В одном из районов Китая археологи обнаружили останки одной из самых древних черепах, известных науке. Кости животного сохранились в идеальном состоянии, несмотря на то что черепахи Eorhynchochelys sinensi жили на Земле более 228 млн лет назад в триасовом периоде, пишет Nature.

Огромная рептилия обладала мощным костистым клювом и достигала двух с половиной метров в длину. Учёные считают, что строение костей вымершего животного говорит о том, что огромные черепахи жили в основном на мелководье и могли питаться крупными океанскими рыбами, пишет life.ru.

Теперь учёным предстоит выяснить, на самом ли деле найденные фрагменты принадлежат самой древней из когда-либо обнаруженных черепах. Если данные о происхождении черепахи и возрасте окаменелостей подтвердятся, в Книге рекордов Гиннесса появится новая запись.