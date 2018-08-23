В NASA рассказали, когда люди вернутся на Луну

Руководитель NASA Джим Брайденстайн, что исследования Луны человеком могут возобновиться уже через пять лет. Об этом сообщает Reuters.

Причиной, по которой в НАСА решили вновь отправить астронавтов на луну, стало открытие на ее поверхности льда, отмечает korrespondent.net.

Обнаруженные залижи замерзшей воды могут стать для человека на Луне источником питьевой и технической воды, а также быть использованы для производства ракетного топлива и кислорода.

В NASA также сделали прогноз, когда этот полет может быть осуществлен. В агентстве рассчитывают запустить тестовый полет без людей на борту в 2020, а полноценную миссию в 2023 году. В ближайших планах NASA также создание орбитальной платформы-шлюза и космической станции на орбите Луны.