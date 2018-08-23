На горе в Грузии нашли два человеческих скелета

Туристы обнаружили два человеческих скелета на вершине горы Ушба в Грузии. Как сообщают местные, останки могут принадлежать немецким альпинистам, которые пропали несколько лет назад.

— Предположительно, это погибшие несколько лет назад туристы, однако пока точно мы все же не можем это утверждать, — заявил руководитель службы экономического развития и туризма мэрии Местийского муниципалитета Давид Ратиани.

Он пояснил, что скелеты удалось обнаружить благодаря растаявшему снегу. Теперь останки направят на экспертизу в Тбилиси, пишет life.ru.