СМИ: Трамп вновь пригрозил пошлинами на автомобили из ЕС

Президент США Дональд Трамп вновь пригрозил ввести 25-процентные пошлины на европейские машины, несмотря на обещание не вводить новые тарифы, пока обе стороны не достигнут прогресса в торговых переговорах. Об этом в четверг, 23 августа, сообщает Politico.

По данным издания, администрация США изучает вопрос о том, представляют ли импортируемые автомобили угрозу нацбезопасности, а министр торговли США Уилбур Росс заявил, что расследование, возможно, не будет завершено до выборов в Конгресс в ноябре.

"Мы собираемся наложить налог в 25 процентов на каждый автомобиль, который поступает из Европейского Союза", - заявил Трамп.

В свою очередь чиновники администрации президента США заявили, что Трамп все же намерен придерживаться соглашения, о котором он договорился в июле с президентом Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером. Речь идет о договоренности работать над "нулевыми тарифами, нулевыми нетарифными барьерами и нулевыми субсидиями на неавтомобильные промышленные товары", передает korrespondent.net.