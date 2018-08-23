Обнаружено неизвестное ранее племя Амазонки

В Бразилии дрон снял дикое племя из 16 человек, о существовании которого ранее никто не знал. Эти люди поддерживают первобытно-общинный строй и не подозревают о достижениях цивилизации.

Запись была опубликована на YouTube-канале Национального фонда индейцев Бразилии. Сотрудники фонда отправились вглубь заповедника Вале-ду-Джавари (Vale do Javari) на границе Бразилии и Перу.

Они преодолели 150 км по реке и вглубь джунглей, когда обнаружили следы племени, не контактировавшего с цивилизацией. Такие выводы сделаны на основании найденных вещей: каменного топора, связанного с помощью травы, выдолбленной лодки, рога, изготовленного из стебля. Тогда они отправили дрон, потому что личный контакт с племенем мог плохо закончиться для обеих сторон.

На съемках видно людей, ходящих с луками и стрелами, хижину «малока» и плантации растения, видимо, маниоки. Вмешиваться в жизнь туземцев никто не стал, потому что, по закону, это разрешается только, если они сами попросят, передает Моя планета.