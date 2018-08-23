Необычные выходные полицейских и их семей

Полицейские Резинского района решили провести выходные в кругу семей, но несколько необычным образом. Оперативники, следователи и инспекторы пригласили родных в развлекательный комплекс, устроив для своих детей и жен настоящий праздник.

Воспользовавшись выходными, когда можно отложить в сторону расследования аварий, преступлений и скандалов, люди в погонах провели время с близкими. Для самых младших были организованы конкурсы и игры. Дети прыгали на батутах, купались в бассейне. Пока одни играли в бадминтон, другие предпочли командные развлечения.

Затем семьи отправились на экскурсию на катере. Не обошлось и без вкусного ужина, приготовленного на мангале. Завершились выходные для правоохранителей Резинского района и их семей огромным костром, как в лагере отдыха, и вкусным тортом, передает zugo.md.