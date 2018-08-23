Ученые обнаружили главную причину измен

В ходе изучения факторов, влияющих на способность людей в отношениях изменять партнёрам, исследователи из Университета Квинсленда пришли к выводу, что эмоциональная стабильность, способность быть верным и финансовая составляющая не определяют успешность и длительность отношений, пишет Independent.

Главным образом на склонность к изменам влияет количество половых партнёров — чем больше и чаще менялись партнёры до начала отношений, тем выше вероятность того, что "вторая половинка" будет "ходить налево". При этом катализатором измены у таких людей может стать самый незначительный повод, из-за которого человек не станет разбираться в проблеме, а предпочтёт "выплеснуть энергию" через удовлетворение потребностей с другим человеком, пишет life.ru.

Ранее учёные выяснили, что мужчины чаще и охотнее занимаются сексом с женщинами, чья психологическая стабильность находится под большим вопросом. Учёные считают, что такие отношения делают жизнь мужчины гораздо интереснее и позволяют проводить сексуальные эксперименты даже в том случае, когда у других пар, связавших себя узами брака, интимная жизнь практически заканчивается.