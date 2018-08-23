Главу детсада в Индонезии уволили из-за детей в костюмах джихадистов

Директор детского сада в Индонезии лишилась своего поста после прошедшего на прошлой неделе парада в честь Дня независимости страны, участие в котором приняли дети в костюмах, напоминающих облачение джихадистов, сообщает газета Straits Times.

Как пишет издание, 17 августа воспитанники детского сада в городе Проболинго (провинция Восточная Ява) появились на параде в длинных черных платьях и никабах, закрывающих лицо. В руках они несли бутафорские винтовки. Фото и видео с парада разошлись по интернету, и многие посчитали, что руководство детского сада пропагандирует радикализм.

Позднее директору учреждения пришлось извиниться перед общественностью, пояснив, что руководство учреждения не намеревалось совершить какое-либо неправомерное действие и для нарядов детей было использовано то, что имелось в наличии, пишет РИА Новости.

Издание отмечает, что бывшая руководитель учреждения теперь заняла пост в другом образовательном учреждении города Проболинго.







