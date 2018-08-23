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Плахотнюк: ДПМ ориентируется на производительность и эффективность, исходя исключительно из реальной повестки дня граждан
16:28, 23 Aug 2018
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Демократическая партия Молдовы остается проевропейской партией по видению, но намерена также стать промолдавской партией. Действия, подтверждающие это заявления, будут предприняты осенью. Об этом заявил лидер демократов Влад Плахотнюк в интервью агентству IPN накануне празднования 27-й годовщины провозглашения независимости Республики Молдова.

«Осенью вы увидите интересные действия в этом смысле, с новыми подходами к политике в нашей стране, которые понравятся гражданам, потому что они их давно ждут», - сказал Плахотнюк.

Председатель ДПМ объяснил такое позиционирование партии, которую он возглавляет тем, что в течение долгого времени все молдавские партии заявляли, что являются сторонниками чего-то из-за границы.

«На протяжении 27 лет молдаван питают иллюзиями и геополитикой, настало время отложить этот подход и вернуться домой, сначала очистить наше хозяйство и наладить его, а затем выйти в мир чистыми и готовыми к новым разработкам. В течение многих лет наши политики отправлялись в Брюссель или Москву, а оттуда передавали молдаванам: «Здесь хорошо, мы и вас туда приведем. Но у наших молдаван были проблемы дома, им было не до экспериментов, они ждали, когда политики приедут домой и будут работать, а не посылать приветствия из офисов в Брюсселе или Кремле», - продолжил глава ДПМ.

Плахотнюк также говорит, что этот подход устарел, и настало время, чтобы ДПМ более четко определила свое позиционирование и привела модель работы, основанной на результатах и эффективности, исходя из реальной повестки дня граждан, а не из геополитических проблем, сентиментальных или другого характера.

«Наши партии всегда ждали, чтобы европейцы, американцы, румыны или россияне решили их проблемы в стране, а они станут собирать голоса на выборах. Это заставило некоторых аутсайдеров воспользоваться ситуацией, и они стали неадекватно вмешиваться во внутреннюю политику Молдовы, видя, насколько наивными и дезориентированными являются некоторые молдавские политики. Но если мы действительно хотим развиваться, то нам не надо ждать, пока другие наведут порядок у нас во дворе, потому что они наведут такой порядок, что мы почувствуем себя чужими в наших дворах и не захотим больше в них находиться», - сказал председатель ДПМ.

Он также сказал, что ДПМ изменит свой подход, сосредоточится в первую очередь на решении проблем граждан, используя свои внутренние ресурсы, которые намерены улучшить. В то же время внешнее партнерство Молдовы должно приносить достаточно ресурсов для развития, а не для выживания страны, как это было на протяжении многих лет.




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