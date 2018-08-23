Плахотнюк: ДПМ ориентируется на производительность и эффективность, исходя исключительно из реальной повестки дня граждан

Демократическая партия Молдовы остается проевропейской партией по видению, но намерена также стать промолдавской партией. Действия, подтверждающие это заявления, будут предприняты осенью. Об этом заявил лидер демократов Влад Плахотнюк в интервью агентству IPN накануне празднования 27-й годовщины провозглашения независимости Республики Молдова.

«Осенью вы увидите интересные действия в этом смысле, с новыми подходами к политике в нашей стране, которые понравятся гражданам, потому что они их давно ждут», - сказал Плахотнюк.

Председатель ДПМ объяснил такое позиционирование партии, которую он возглавляет тем, что в течение долгого времени все молдавские партии заявляли, что являются сторонниками чего-то из-за границы.

«На протяжении 27 лет молдаван питают иллюзиями и геополитикой, настало время отложить этот подход и вернуться домой, сначала очистить наше хозяйство и наладить его, а затем выйти в мир чистыми и готовыми к новым разработкам. В течение многих лет наши политики отправлялись в Брюссель или Москву, а оттуда передавали молдаванам: «Здесь хорошо, мы и вас туда приведем. Но у наших молдаван были проблемы дома, им было не до экспериментов, они ждали, когда политики приедут домой и будут работать, а не посылать приветствия из офисов в Брюсселе или Кремле», - продолжил глава ДПМ.

Плахотнюк также говорит, что этот подход устарел, и настало время, чтобы ДПМ более четко определила свое позиционирование и привела модель работы, основанной на результатах и эффективности, исходя из реальной повестки дня граждан, а не из геополитических проблем, сентиментальных или другого характера.

«Наши партии всегда ждали, чтобы европейцы, американцы, румыны или россияне решили их проблемы в стране, а они станут собирать голоса на выборах. Это заставило некоторых аутсайдеров воспользоваться ситуацией, и они стали неадекватно вмешиваться во внутреннюю политику Молдовы, видя, насколько наивными и дезориентированными являются некоторые молдавские политики. Но если мы действительно хотим развиваться, то нам не надо ждать, пока другие наведут порядок у нас во дворе, потому что они наведут такой порядок, что мы почувствуем себя чужими в наших дворах и не захотим больше в них находиться», - сказал председатель ДПМ.

Он также сказал, что ДПМ изменит свой подход, сосредоточится в первую очередь на решении проблем граждан, используя свои внутренние ресурсы, которые намерены улучшить. В то же время внешнее партнерство Молдовы должно приносить достаточно ресурсов для развития, а не для выживания страны, как это было на протяжении многих лет.