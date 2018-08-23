Пользователи сети со всего мира присоединились к созданию популярных в Украине и РФ мемов "как тебе такое, Илон Маск?".
Мем стал популярным заграницей, когда американец опубликовал на своей странице в Twitter подборку ноу-хау, придуманных из подручных средств, пишет Корреспондент.
На картинках изображены самые невообразимые и курьезные модели современных приспособлений, которые упростят повседневную жизнь.
Блогеры со всего мира начали постить безумные изобретения с подписью мемов "как тебе такое, Илон Маск?".
apparently russia has this meme where they @ elon musk in pictures of super stupid bootleggy lifehacky "inventions" captioned "and how do you like this, elon musk?" so as it turns out, no one is better at memes than the russians pic.twitter.com/Uoz6yfqZAC— Courtney (@andromedamn) August 21, 2018
And how do you like this, Elon Musk? pic.twitter.com/BB3TJgAWn2— deku-deku (@top_tubs_) August 21, 2018
Комментарии
- Прибыльное дело: два ребенка из США купили квартиру на деньги от продажи лимонада
- Главу детсада в Индонезии уволили из-за детей в костюмах джихадистов
- На горе в Грузии нашли два человеческих скелета
- В США открыли супермаркет из "Симпсонов"
- ИГИЛ взяло ответственность за нападение под Парижем
- В Одессе мужчина убил соседа из-за замечания о парковке
- В ямальской тундре нашли живой девочку, пропавшую более двух недель назад
- Фанаты "Игры престолов" замучили жителей хорватского города, где снимали сериал
- Россия разрешила Польше осмотреть обломки самолета Качиньского
- После парада в Курске перевернулся танк
- В Facebook стали пропадать посты
- Испания выдворяет более ста мигрантов, штурмовавших заборы на границе
- Мэрия Кишинева вручила портфели со школьными принадлежностями детям, которые остались без родительской опеки
- В сентябре на улицы столицы выйдут пять новых троллейбусов с кондиционерами
- Ренато Усатый Майе Санду: "Даже после сауны от тебя будет пахнуть дубовыми листьями"
- Официантка 16 лет обслуживала грубого посетителя и получила в наследство 50 тысяч долларов
- Корь атакует взрослых: зарегистрированы первые случаи заболевания
- Волочкову экстренно доставили в больницу во время отпуска в Греции
- Ночное ДТП в центре столицы: автомобиль на скорости 140 км/час столкнулся с троллейбусом. ВИДЕО
- Трагедия в Единцах: девочка пыталась спасти тонущую подругу, но утонули обе
- Смотреть надо не на волчок: актер объяснил, что произошло в финале фильма "Начало"
- Прохожие спасли из ливневого стока младенца, чья шея была обмотана пуповиной
- Звезду "Минуты славы" зарезали в собственном доме
- Открытия Zeppelin: яркие страницы из досье КГБ-шника - "эксперта в сфере безопасности" Росияна Василой
- Протестующие Нэстасе бросали бутылки в оппонентов
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
День хорош для деловых начинаний. Вы станете ещё более серьезным и трудолюбивым. В течении дня следует избегать категоричности суждений и индивидуальной работы, требующей сосредоточенности. Будьте осторожнее с ядовитыми веществами, тщательно соблюдайте дозировку лекарств.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
День благоприятен для строителей, для занятых в сферах техники и услуг. Вас будут волновать вопросы материального характера. Совещания и деловые переговоры лучше назначить на утро. Выгодно покупать валюту.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
День хорош для любовного объяснения, бракосочетания, домашнего торжества. Не стоит горячится и волноваться, иначе не избежать печального исхода. Будет много встреч, обнадеживающих переговоров, возможно, откроются заманчивые перспективы. Уделите больше внимания любимому человеку.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Сегодня Вас ждут финансовые потери - все из-за Вашей чрезмерной самонадеянности. Возможны приятные приключения. Не принимайте никаких важных решений и серьезных обязательств - на сегодняшний день время для этого еще не настало. Будьте осторожны с компьютером.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Сегодняшний день - лучший фон для деловых поездок и переговоров. Дома будут царить мир и покой, настроение и самочувствие будут на высоте. Неожиданный интерес возможно вызовет у Вас религия. Вечер лучше провести в кругу семьи.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
День может принести немало двойственных ситуаций, требующих такта и выдержки. Излишнее самомнение, импульсивность, могут стать причиной опрометчивого поступка. Повысится опасность пищевых отравлений, бытовых травм, дорожных аварий. Не назначайте на сегодня деловые переговоры.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Сегодня Вам могут вернуть долг или сделать ценный подарок. Мечты должны соответствовать реальности. Родственники помогут устроиться на интересную и доходную работу. Выгодно продавать валюту.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Сегодня такой день, когда стоит отдаться целиком и полностью захватившему Вас чувству. Наиболее плодотворной окажется первая половина дня, поэтому спорные вопросы лучше решить до обеда. Сотрудничество принесет Вам прибыль и выгодные деловые связи. Вечером Вы станете еще более раздражительнее.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
День располагает к лени и может быть пагубным для здоровья. Не спешите довериться малознакомым людям. Хорошее время для разностороннего общения, встреч с друзьями, партнёрства любого вида и проведения культурных мероприятий. Старайтесь сохранять спокойное состояние души.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Активный, творческий день. Все вопросы, скорее всего, разрешается с выгодой для Вас. Не стоит планировать на сегодня серьезную работу и важные встречи. Хорошо пойдут дела у коммерсантов.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
День вряд ли будет богат событиями. Избегайте натиска и чрезмерной настойчивости в общении с любимым человеком. На работе, возможно, придется решать правовые и юридические вопросы, обращаться в суд. Не будьте неблагодарными.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Расположение планет препятствует нормальному течению всех дел. Вы постепенно утратите чувство уверенности в себе. Подходящий момент для выяснения отношений с любимым человеком. Воздержитесь от тяжелой пищи.
|Banca Nationala a Moldovei
ivankaplat.wordpress.com