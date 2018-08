Мем стал популярным заграницей, когда американец опубликовал на своей странице в Twitter подборку ноу-хау, придуманных из подручных средств, пишет Корреспондент.

На картинках изображены самые невообразимые и курьезные модели современных приспособлений, которые упростят повседневную жизнь.

Блогеры со всего мира начали постить безумные изобретения с подписью мемов "как тебе такое, Илон Маск?".

apparently russia has this meme where they @ elon musk in pictures of super stupid bootleggy lifehacky "inventions" captioned "and how do you like this, elon musk?" so as it turns out, no one is better at memes than the russians pic.twitter.com/Uoz6yfqZAC