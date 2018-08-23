Результаты обысков в столице: задержаны пять человек за уклонение от налогов

Пять человек, в том числе три сотрудника Государственной налоговой службы, задержаны сегодня в результате обысков, проведенных в рамках дела об уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах.

Начальник Прокуратуры Кишинева Штефан Шаптефраць сообщил, что остальные два задержанных являются директорами компаний, передает Молдпрес.

"Сотрудники Государственной налоговой службы подозреваются в злоупотреблении служебным положением, а руководители компаний - в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах", - сказал он.

По словам начальника столичной прокуратуры, с 2017 года сотрудники Управления оперативного налогового контроля предположительно способствовали доступу двух директоров компаний к запечатанным складам налоговой службы в Орхее, где хранилось большое количество этилового спирта.

"В результате сотрудники компаний предположительно забрали и реализовали более 35 тысяч литров этилового спирта без составления налоговой документации, нанеся государственному бюджету ущерб в особо крупных размерах", - сказал Шаптефраць.

Мероприятия по уголовному преследованию проведены в рамках двух уголовных дел, возбужденных несколько месяцев назад. Так, сегодня более чем в 20 населенных пунктах в мун. Кишинев и Орхейском районе проведены обыски в домах, автомобилях, а также в офисе экономического агента.