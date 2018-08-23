Новые машины скорой помощи передали профильным медцентрам по всей стране

Распределены еще 14 новых машин скорой помощи. Их передали профильным медцентрам по всей стране.

Одна из новеньких неотложек пополнила парк центра скорой медпомощи Ниспоренского района. В нем пять машин, и все давно свой век отжили.

"Транспорт устарел. Проблем множество, и технических, и со сроками выезда по вызову. Бывало, машина останавливалась посреди дороги, и водитель вызывал вторую бригаду", - говорит глава Ниспоренского ЦСП Георге Гонца.

"Такие качественные машины выручают на плохих и сложных дорогах. Особенно зимой", - поделился водитель Георге Георгицэ.

Врачи и фельдшеры с удовольствие отмечают отличное оснащение новой кареты скорой помощи.

"Эта машина очень кстати. Она оборудована современной аппаратурой для оказания качественной срочной медпомощи", - сообщила фельдшер Татьяна Окишор.

Это вторая партия новых машин скорой помощи, поступившая в страну. Всего правительство приобрело 69 таких карет.

А к 2020 году планируется обновить весь парк Национальной службы скорой медпомощи.

"Мы намерены приобрести еще 170 машин. Обновление парка карет скорой помощи - задача кабмина, оговоренная в программе развития сектора программы добольничной медпомощи", - рассказала госсекретарь Минздрава Родика Скутельник.

Последняя партия новых машин, купленных правительством, поступит на будущей неделе.