Ренато Усатый о правых партиях: Политизировали протесты, в итоге каждый уважающий себя гражданин разворачивался и уходил

Лидер "Нашей партии" Ренато Усатый считает, что протестное движение Молдовы дискредитировали правые силы, в частности Партия Действие и солидарность Майи Санду. "Наша правая оппозиция ушла в руки Майи Санду. Они подписали декларацию о несотрудничестве с олигархическими партиями, но вписали в этот список и "Нашу партию". Для меня стало предельно ясным, что Майя взяла под полный контроль правую оппозицию. Как диктует Майя Санду, так там все и пляшут. Нравится им это или нет – это другой вопрос", - сказал Усатый в своем прямом видео-включении на Facebook.

Он также добавил, что Платформа ДА, с которой раньше он протестовал совместно, не имела морального права подписывать такую декларацию.

В то же время Усатый говорит, что протестное движение было излишне политизировано бывшими членами ЛДПМ, и именно поэтому граждане не поддерживают его.

"С одной стороны они звали на протесты примаров, граждан. Кто-то пытался выступать и на русском языке, с другой стороны на их сцену выходили такие "пассажиры", после которых все уважающие себя гражданине разворачивались и уходили. И это потому лишь, что протест стал политизирован. Один кричит об объединении с Румынией, второй - про советскую оккупацию и т.д. Правые колоссально раскололи общество", - добавил Усатый.