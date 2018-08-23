Звезда "Иронии судьбы" рассказала о смерти дочери

Народная артистка России Ольга Науменко, ставшая популярной после роли Гали в фильме "Ирония судьбы", рассказала о трагедиях, которые пережила.

Актриса рассказала, что 30 лет прожила в браке с актером Александром Скворцовым.

По ее словам, их первенец, дочь Саша, страдала онкологическим заболеванием и врожденной аномалией почки.

"Саша попала в онкоцентр, но я забрала ее из больницы, не хотела, чтобы ее и дальше мучили. Невозможно передать, как тогда было тяжело это принять", — приводит слова Науменко «Газета.Ру».

Через 12 лет у пары родилась дочь Светлана.

Супруг актрисы тоже скончался от онкологического заболевания. Медики смогли обнаружить опухоль, только когда болезнь была уже на последней стадии, пишет Известия.ru.