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В Молдове откроют специалицированные центры для детей и взрослых, страдающих аутизмом
// фото: life.ko.net.ua
17:39, 23 Aug 2018
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В Молдове в будущем году планируется открыть государственные центры для детей и взрослых, страдающих аутизмом. Сейчас услуги таким пациентам оказывают только частные медучреждения.

Услуги частных центров дороги. Поэтому появления государственных услуг ждут давно.

"120 леев в час. Это очень дорого. Поэтому будет очень хорошо, если услуги нам будет предоставлять государственный доктор".

Специализированные центры решено открыть в Кишиневе, Кагуле и Бельцах.

"В каждом районе есть коммунитарные центры психического здоровья. Вероятно, при них и будут созданы эти специализированные центры помощи людям с аутизмом", - говорит глава управления Минздрава Татьяна Затык.

"Государство частично покроет стоимость терапии, и родители смогут направить освободившиеся деньги на развитие способностей ребенка, что потом поможет ему устроиться на работу. А это значит, что он не станет обузой для государства", - рассказала администратор центра SOS Autism Ольга Гузун.

Будут в центрах заниматься и с родителями детей, у которых диагностирован аутизм.

По официальной статистике, в нашей стране 1422 человека с расстройствами аутического спектра, из них 299 дети.




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