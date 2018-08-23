Ренато Усатый Майе Санду: "Даже после сауны от тебя будет пахнуть дубовыми листьями"

После долгого отсутствия лидер "Нашей партии" Ренато Усатый вернулся, сделав прямое включение в соцсетях.

Как пишет diez.md, в своем видеообращении политик выступил с критикой и обвинениями в адрес Майи Санду - лидера ПДС. Усатый утверждает, что Майя Санду пытается быть авторитарным лидером протестного движения. "Сколько бы партий ты не меняла, даже если в сауну пойдешь - там все равно будет пахнуть дубовыми листьями", - с иронией сказал Усатый, намекая на партийный знак ЛДПМ.

Лидер "Нашей партии" предложил Майе Санду оставить в покое протестное движение.

Усатый обратился и к Нэстасе: "Ты сказал, что некоторые партии вас предали. Хочу, чтобы ты назвал эти партии. Я готов обсуждать любое движение против действующей власти, но если один сидит под юбкой Майи Санду, а другой подписывает соглашения о том, что взаимодействия с "Нашей партией" не будет. Если бы ты изъяснялся яснее, то я бы мог предположить, что ты имеешь в виду индюка" (прозвище, которым Ренато Усатый называет ПСРМ).