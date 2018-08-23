В сентябре на улицы столицы выйдут пять новых троллейбусов с кондиционерами

Сборка пяти троллейбусов с автономным двигателем и с кондиционерами вышла на финишную прямую. Они будут готовы в начале сентября и будут работать по маршруту Кишинев – Стэучень, - сказал для IPN временно исполняющий обязанности директора Кишиневской электротранспортной компании Дорин Черный

Троллейбусы будут оснащены светодиодными фарами, как снаружи, так и внутри, с низким полом и доступом для людей с ограниченными возможностями. Стоимость одной транспортной единицы составляет 215 тысяч евро, передает IPN.



На 2018 год планируется собрать 15 троллейбусов с автономным двигателем и пять традиционных, проводных, все 20 будут оснащены кондиционерами и светодиодами внутри и снаружи.

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