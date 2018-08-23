Реактивный самолет превратили в дорожный лимузин

Jetsetter Inc, малоизвестная компания из Иллинойса, после своей премьеры всерьез претендует на звание создателя самого экстравагантного лимузина последних лет. Создатели Limo-Jet взяли за основу для своего автомобиля фюзеляж небольшого реактивного самолета. И да, ему можно ездить по дорогам.

Создатели Limo-Jet утверждают, что их создание получило полностью легальный статус и сертифицировано для улиц и дорог. Между тем, новинка, представленная на днях на выставке электроники в Далласе, больше всего напоминает самолет, поставленный на колеса и лишенный крыльев, передает Вести.ру.

На создание джет-лимузина у инициаторов проекта ушло более 10 лет: первые работы в этом направлении авторы идеи Дэн Харрис и Фрэнк д’Анжело начали еще в 2006 году. В итоге Limo-Jet получил подвеску оригинальной конструкции с вынесенными за пределы кузова колесами и восьмицилиндровый бензиновый мотор вместо реактивных двигателей. Характеристики мотора пока не называются.

Впрочем, полностью от реактивной составляющей создатели лимузина отказываться не стали: сопла движителя не только сохранены, но и получили светодиодную подсветку для большей эффектности в темное время суток. Сохранена и единственная откидная дверь в салон лимо-джета, и даже хвостовое оперение самолета.